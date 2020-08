Hateboer se despede da Atalanta: "Procuro novos desafios"

A Atalanta tornou-se, por mérito próprio, a equipe revelação da Europa. No entanto, agora que sua temporada acabou, deve assumir o desafio de tirar seus jogadores de perto dos grandes nomes da Europa. Algo que não conseguiram com Hans Hateboer.

O zagueiro holandês revelou que fez o seu último jogo pela Atalanta. O anúncio foi feito em entrevista ao 'Voetbal International' e sem meias palavras: "Para mim o ciclo chegou ao fim e quero jogar por outro clube. Quero buscar novos desafios".

"Penso que os resultados da Atalanta têm sido fantásticos, mas não creio que possamos melhorá-los", admitiu Hateboer. Mesmo assim, ele está grato ao seu clube: "Me diverti muito nestes três anos e meio e, nesta altura, penso que devemos encontrar uma solução juntos".

Hateboer explodiu com sua equipe nesta temporada e o grande papel do 'Dea' na Liga dos Campeões rendeu a ele um bom valor. Agora começa uma corrida entre os clubes para garantir os serviços do jogador holandês, que poderia chegar a Espanha ou Inglaterra.