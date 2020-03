Com o mundo do futebol parado, as estrelas estão mais presentes nas redes sociais. Um desses casos é Rio Ferdinand, o lendário zagueiro do Manchester United que agora é comentarista nos meios de comunicação ingleses.

Em seu perfil no Instagram, o ex-'red devil' se submeteu a perguntas dos seus seguidores a respeito do futebol atual.

Ferdinand foi obrigado a escolher entre Eden Hazard e Mohamed Salah. A resposta foi a seguinte: "Hazard é insuperável no um contra um, me encanta, mas no momento Salah é melhor, que ainda custou apenas 34 milhões de libras (menos de 40 milhões de euros)".

"É um jogador muito perigoso. No um contra um pode vencer qualquer adversário, é o melhor. No entanto, não está vivendo um bom momento desde que chegou ao Real Madrid", continuou o zagueiro.

Atualmente, Hazard se recupera de uma lesão no tornozelo, da qual foi recentemente operado nos Estados Unidos.