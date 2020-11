Hazard e um jejum de três anos na Champions

O Chelsea goleou o Qarabag por 4 a 0 no dia 22 de novembro de 2017. Naquela ocasião, Hazard fez o primeiro gol e deu o passe para o segundo. O primeiro, de pênalti; o segundo, um passe de calcanhar para Willian. O Chelsea garantia assim sua passagem para as oitavas e, para a memória 'rojiblanca', complicava a vida do Atlético de Madrid. Mais para frente, a resposta veio ao ganhar a Liga Europa.

O caso é que, desde então, Hazard não voltou a brilhar na Liga dos Campeões. Também nem teve mais tantas oportunidades. O Barcelona eliminou a equipe inglesa nas oitavas e, na seguinte edição, os 'blues' não se classificaram. Desde que fez seu último gol, o atacante belga apareceu em apenas onze jogos. Foram onze partidas distribuídas em três anos.

Entre lesões e ausências coletivas, Hazard não teve o desempenho desejado na Champions League. Precisamente em tal competição, contra o PSG na qual foi uma das suas melhores atuações com o Real, se lesionou gravemente após ter recebido uma dura entrada de seu compatriota Thomas Meunier. Hazard não parou de dar tropeços em sua busca pelo melhor nível.

Nesses onze encontros, deu duas assistências, um número que não é tão empolgante. Seus números na Champions são: 52 jogos, 8 gols e 10 assistências. O Real Madrid, em Milão, confia em um Hazard que tem tudo para fazer a diferença.