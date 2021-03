Hazard, lesionado em 134 dos 195 dias da temporada

A situação de Hazard no Real Madrid é difícil de explicar. O jogador do Real Madrid se lesionou durante o seu regresso, na partida contra o Elche, e poderia ficar de fora por outras oito semanas devido a um problema muscular.

BeSoccer Pro, o laboratório de dados de BeSoccer, resolveu analisar o tempo que o belga desfalcou o Real Madrid na atual temporada e constatou um dado alarmante: o camisa '7' ficou de fora em 134 dos 195 dias da temporada. Ou seja, só esteve à disposição em 31,28%.

Assim, Hazard supera o tempo que esteve de fora na temporada anterior, que tampoco é baixo: não teve condições de jogo durante 186 dos 396, um total de 49,96%.

Partidas com e sem Hazard

Dos 36 jogos disputados pelo Real Madrid até o momento - Liga, Champions League, Copa do Rei e Supercopa da Espanha -, Eden só participou de 14. No total, esteve em campo durante 625 minutos, quando marcou três gols e deu uma assistência.

Na temporada passada, dos 51 jogos disputados pelos 'merengues', o belga só esteve presente em 22. Não chegou nem a metade: 16 de 38, no Campeonato Espanhol; seis de oito, na Champions League; e zero de três e dois na Copa do Rei e na Supercopa da Espanha.

No total, desde que chegou ao time do Bernábeu, Hazard disputou 36 dos 87 jogos da equipe, ficando de fora de 58,62% dos compromissos. Além disso, com uma discreta colaboração ofensiva: quatro gols e cinco assistências em uma temporada e meia.