Hazard vale 60 milhões a menos do que quando chegou ao Real Madrid

O baixo rendimento de Eden Hazard com a camisa do Real Madrid, em uma passagem marcada por lesões, fez o seu valor de mercado despencar. Segundo previsões de BeSoccer Pro, a queda ronda os 60 milhões de euros.

No dia 1º de fevereiro de 2019, o Real oficializou a contratação do belga procedente do Chelsea. Os números da operação não forma revelados, mas veículos como 'Sky Sports' informaram que os valores ascenderam os 100 milhões de euros.

Vários bônus, de acordo com a citada fonte elevariam o valor aos 130-140 milhões, embora seja pouco provável que o '7' tenha cumprido alguma meta.

Atualmente, seu valor ronda os 41,2 milhões. Um número correspondente ao baixo desempenho apresentado. Nem somando as suas duas temporadas como 'merengue' (35 partidas, quatro gols, cinco assistências) os números se aproximam aos que ele obeteve na sua última temporada como 'blue' (52 partidas, 21 gols, 17 assistências).

Mas então, quem é o jogador mais valioso do Real Madrid? BeSoccer Pro analisou o valor dos jogadores merengues e o líder é Casemiro com 68,5 milhões de euros. Atrás do brasileiro estão nomes como Varane (57,1 millones), Courtois (52), Fede Valverde (48,5) e Kroos (48,2).