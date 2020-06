Hellas Verona apresenta seu novo escudo baseado no Scudetto de 85

"25 anos após a última mudança, o Hellas Verona muda seu escudo a partir de 1º de julho de 2020. E será no início de uma nova década, cheia de desafios esportivos e administrativos, e em um período em que serão comemorados três aniversários importante: os 120º e 125º aniversário do clube (2023 e 2028) e também o 40º aniversário do 'Scudetto' (2025) ", acrescenta.

O novo escudo é composto por dois símbolos, o do 'Mastini della Scala', os grandes membros da Della Scala, que comandou Verona de 1260 a 1387, separados por escadas de quatro degraus, também um ícone da cidade do norte.

A marca é completada pelo escrito, colocada no topo, Hellas Verona FC. A principal diferença em relação ao escudo dos anos 80 é que o fundo amarelo e azul, as duas cores sociais do clube, desaparecem.

Um retorno ao futuro para uma equipe que este ano, antes da pandemia de coronavírus, estava vivendo uma temporada emocionante e ocupava a oitava posição, a apenas quatro pontos da zona de classificação europeia.

A equipe treinada pelo croata Ivan Juric joga um futebol atraente, com base na posse de bola, e conseguiu vencer a Juventus por 2 a 1, oito vezes campeão da Itália, além de empatar em 0 a 0 com a Lazio, segundo colocada, no Estádio Olímpico.