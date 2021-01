Henrique elogia força coletiva do Vasco

O Vasco vai tentando escapar da 'zona da confusão' no Campeonato Brasileiro sob o comando de Luxemburgo. Nos últimos jogos Henrique foi fundamental salvando a equipe em cima da linha.

"Futebol por mais que seja um esporte coletivo, às vezes é bastante individual. Ninguém perde ou ganha sozinho. Quantas vezes o Cano não nos ajudou com gols, o Fernando salvando... O Ricardo tem muita essa qualidade de salvar gols em cima da linha. Ele sempre fez isso. Ali, cara, eu vi que o jogador do Atlético driblou o Fernando, o Fernando fechou muito bem e não fez o pênalti. Castan foi diminuindo o espaço dele. Pensei: "Vou fechar do lado dele porque tenho certeza que no canto dele ele não vai tomar". Fiquei bem posicionado e tirei", disse em entrevista.

