Henrique no Cruzeiro: por que parte da torcida não gostou da notícia?

Nesta manhã de quarta-feira (24), uma notícia pegou cruzeirenses e tricolores de surpresa: o volante Henrique, emprestado pelo Cruzeiro ao Fluminense no começo do ano, irá retornar ao clube mineiro.

Depois de 11 anos vestindo a camisa da Raposa, o meio-campista, já com 35 anos, havia sido cedido gratuitamente ao clube carioca até dezembro, visto que seu salário era considerado alto para os padrões atuais da equipe e o atleta não havia feito uma boa temporada em 2019. Mesmo assim, foi pedido pelo treinador Enderson Moreira e será reintegrado ao elenco...para tristeza de parte da torcida.

Sim, você não leu errado. Henrique, bicampeão brasileiro e da Copa do Brasil com a camisa do Cruzeiro, não teve sua volta aprovada pela torcida do clube no Twitter, que chegou a protestar nas redes sociais e pedir para o presidente da equipe mineira, Sérgio Santos Rodrigues, vetar a negociação.

As razões para esta reação adversa à notícia do retorno do volante são financeiros, técnicas e até mesmo, sentimentais. Pelo menos esta é a justificativa dos torcedores, que subiram a hashtag #HenriqueNao.

Capitão do Cruzeiro durante o ano de 2019, Henrique é acusado por parte da torcida de ter se omitido nas horas ruins, sem se posicionar enquanto o clube caminhavam a passos largos para a segunda divisão. Além disso, quando foi apresentado no Fluminense, o atleta declarou que preferiu sair da equipe minera do que jogar a Série B, declaração que não pegou bem.

Dentro de campo, o ídolo é visto como lento e em declínio técnico, longe do jogador que foi titular absoluto em várias boas temporadas nesta última década. Pesa contra o meio-campista suas atuações ruins em 2019 e o fato de que sua chegada poderia tirar espaço de garotos da base como Jadsom

Outros fatores que vai contra Henrique é seu alto salário, acima do teto estabelecido pelo clube, e que seu contrato irá até 2021. Cabe lembrar, no entanto, que esta não é uma opinião unânime: muitos torcedores apoiam a volta do volante. E você, cruzeirense, qual sua opinião? Gostou de ter o ídolo de volta?