Herói "improvável" no Inter, Thiago Galhardo é o clássico brasileiro que não desiste nunca

Thiago Galhardo abriu o placar e deu o passe para o segundo do Inter na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, que amplia a vantagem da equipe gaúcha na liderança do Brasileirão após seis rodadas. A atuação do meia, novamente decisivo, coloca mais uma pedrinha na construção da narrativa de um jogador até então desacreditado e que, depois inúmeros testes, enfim começa a ser considerado um dos melhores de seu país.

É por isso que Thiago Galhardo pode ser considerado uma espécie de herói improvável – até chegar ao Beira Rio agora em 2020, era um cigano da bola que, aos 31 anos, já começava a ver o final de sua carreira no horizonte. Mas é difícil imaginar que o atual artilheiro do Brasileirão, e principal destaque do Internacional na temporada, veja o seu atual momento com algum viés de improbabilidade. Afinal de contas, ele trabalhou duro e arriscou bastante até chegar onde está hoje.

Aos 19 anos, Galhardo deixou para trás a possibilidade de ter um emprego estável, após ter passado em um concurso da Petrobrás, para tentar a sorte como jogador. O destino? O Bangu, no Rio de Janeiro. E após ter marcado cinco gols no Campeonato carioca de 2011, veio a primeira grande chance que ele esperava: o Botafogo apostou em seu talento e o trouxe por empréstimo naquela temporada.

“Vou ter a oportunidade de jogar um Campeonato Brasileiro. Muitos atletas têm esse desejo porque a repercussão chega a ser mundial. Não posso ficar escondido senão corro o risco de voltar para o Bangu”, afirmou um jovem Galhardo, sonhando com voos altos pelo Glorioso, em entrevista para O Globo em 2011.

Mas não foi isso que aconteceu: Thiago não conseguiu o espaço que ambicionava e, após 13 jogos, deixou o clube carioca. Voltaria para o Bangu outras duas vezes, em meio a vários outros clubes, até o Vasco aparecer, em 2018, como nova grande chance. Em São Januário, colecionou bons e maus momentos, mas o saldo foi o da irregularidade que vinha ditando sua carreira no futebol. A passagem pelo Cruzmaltino chegou ao fim em 2019, em meio a polêmicas, e o Ceará apareceu como plataforma para mostrar, talvez pela última vez, o seu talento em busca de uma oportunidade entre os considerados 12 gigantes do país.

Deu certo: o Internacional apostou no talento do meia-atacante e o resultado tem sido visto a cada jogo. Em 22 duelos, considerando todas as competições, já são nove gols e seis assistências. Contra o Botafogo, ao estufar as redes e ter sido garçom para Gabriel Boschilia, Galhardo fez contra o seu primeiro grande clube o que não conseguiu fazer por lá. E vem fazendo, neste início de trajetória com o Inter, o que não havia conseguido em toda sua carreira.

Galhardo acreditou, apostou e se frustrou inúmeras vezes. Mas continuou a se levantar. O mantra mercadológico do “brasileiro que não desiste nunca” tem inúmeros exemplos no dia a dia de um país repleto de desigualdades e injustiças, mas também se encaixa na história de Thiago Galhardo. Bom para o Inter, que desde 1979 não desiste nunca de reconquistar o seu Brasileirão e tenta, mais uma vez, acabar com o jejum.