Hinteregger fez dois gols e colocou medo no Bayern

A vazia Allianz Arena comemorava vitória parcial de 3 a 0 pelo Bayern de Munique, quando Martin Hinteregger parecia assustar o Bayern com um doblete em apenas três minutos.

Enquanto o gol de Robert Lewandowski ainda estava no sendo apreciado, a passividade defensiva do Bayern de Munique apareceu em um lance de bola parada. Hinteregger, totalmente sozinho, foi capaz de se dirigir à pequena área.

O alto zagueiro do Eintracht Frankfurt se adiantou e teve a fácil missão de cabecear a bola na pequena área para o gol e fazer o 3-1.

Os nervos chegaram ao Bayern de Munique em outro lance de bola parada. Novamente da direita e novamente por cima, Hinteregger apareceu, desta vez no 1º pau, para balançar as redes do gol de Neuer.

O zagueiro, com o doblete, tornou-se o maior goleador do Eintracht Frankfurt na Bundesliga 2019-20, derrotando Gonçalo Paciencia, com oito gols.

Minutos depois, Alphonso Davies permitiu que o Bayern de Munique respirasse. Gélson Fernandes deu o gol ao canadense após um erro na bola afastada pela zaga

A má sorte foi então apresentada a Hinteregger. O zagueiro , inadvertidamente, conseguiu o quinto gol do Bayern de Munique para terminar a sentença e conseguir um 'hat trick' incomum.