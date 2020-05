Honda abriu mão do salário de março

O jogador do Botafogo já havia se manifestado publicamente sugerindo aos colegas que se conscientizem sobre os problemas financeiros que serão sentidos em função da crise atual.

Em entrevista ao 'Canal do Nicola', o dirigente Carlos Augusto Montenegro contou que Honda procurou o clube para comunicar que desejava abrir mão dos valores referentes ao mês de março.

"Ele é um exemplo, tem um comportamento extraordinário. Ficou aqui no Brasil, a família dele está no Japão, e ele tem falado mais com o Ricardo (Rotenberg, membro do conselho gestor do clube). Ele comentou: 'Estou pensando em não receber o mês de março, sei que o clube está com dificuldade'. Ele que sugeriu. Nem demos conversa, já que estamos pagando normalmente a todos", disse Montenegro.

Recentemente, Honda disse por meio das redes sociais entender o problema dos clubes: "É normal que dirigentes de clubes profissionais sugiram cortes salariais. Muitos jogadores entenderão. Caso contrário, muitos clubes poderão entrar em colapso".