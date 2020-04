Hugo Sánchez está em pódio com Cristiano e Messi

Matador como poucos na Espanha, Hugo Sánchez deixou uma grande marca na principal competição espanhola. O mexicano fez 234 gols com as camisas de Atlético de Madrid, Real Madrid e Rayo Vallecano.

O ex-jogador compartilhou em suas redes sociais a lista com as estatísticas dos dez melhores artilheiros que não nasceram na Espanha e que alcançaram as maiores marcas na história da elite do campeonato.

Hugo Sánchez só está atrás das duas lendas ainda ativas Cristiano Ronaldo e Leo Messi.

"Essa estatística me deixa muito feliz, porque reflete o que pode ser alcançado com esforço, perseverança e dedicação para buscar meus objetivos pelo amor da minha família e do México", declarou o ex-jogador.

Depois do mexicano estão Alfredo di Stefano e Samuel Eto'o no 'top 5'. O restante é completado por Karim Benzema, que empata com o camaronês, seguido por Ferenc Puskás, Luis Suárez, Antonio Griezmann e Laszlo Kubala.