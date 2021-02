Hulk é apresentado no Atlético-MG e chega "para buscar todos os títulos"

Na sexta-feira passada, o Atlético-MG anunciava a contratação do atacante Hulk (34). Entre todas as propostas que tinha, o paraibano escolheu a do Galo e assinou por dois anos com o clube mineiro.

Já nessa sexta, foi a vez do clube apresentar a sua badalada contratação. Cabe destacar que Hulk só poderá vestir a camisa o Atlético a partir do dia 28 de fevereiro.

Em entrevista coletiva, o atacante se mostrou bastante motivado em conquistar um título específico: o Campeonato Brasileiro.

"Onde eu passei, eu consegui ser campeão, aqui não vai ser diferente. Eu sei que faz alguns anos, algumas décadas mesmo, que o Atlético não é campeão brasileiro. E eu tenho vontade de realizar o desejo de todos, pode ter certeza que eu vou buscar isso junto com meus companheiros", disse o atacante.

Hulk ainda falou sobre o treinador Jorge Sampaoli: "Eu tive a oportunidade de conversar com o Sampaoli, claro que você tendo a oportunidade de trabalhar com grande treinador isso agrega muito. É um treinador que experiente e tenho certeza que vou aprender muito com ele. Pode contar comigo que vou dar meu melhor".

Por fim, o campinense projetou a temporada. "Onde cheguei, consegui manter número alto de gols e assistências. Trabalharei bastante, irei me cuidar para estar no melhor nível aqui no Galo. Ser artilheiro ou não... Prefiro ser campeão e ganhar, principalmente, o Brasileiro", concluiu.