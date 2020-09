Ibra marca dois gols na estreia do Milan pela Serie A 2020-21

A temporada 2020-21 do Milan terminou do mesmo modo que a campanha anterior acabou e, nesta segunda-feira, o time treinado por Stefano Pioli venceu com gols de Ibrahimovic.

A vitória em casa na primeira rodada do Campeonato Italiano teve o Bologna como vítima do sueco e ainda se destacou pela estreia do meio-campista Sandro Tonali, promessa de 20 anos emprestada pelo Brescia. Brahim, cedido pelo Real Madrid, também participou do jogo e teve atuação ativa enfrentando a defesa dos visitantes.

Apesar da presença de estreantes, Ibrahimovic foi o protagonista e abriu o placar após perder uma primeira chance e ver Castillejo e Rebic também desperdiçarem boas oportunidades. As redes finalmente balançaram aos 35 minutos, com cabeçada do atacante.

O gol que completou a vitória foi marcado aos 51 minutos, quando o sueco de 38 anos converteu cobrança de pênalti. Ele ainda chegou perto de fazer um hat-trick ao receber de Calhanoglu em contra-ataque veloz e driblar o goleiro, mas chutou por cima da meta.

Diante dos mil torcedores que acompanharam o jogo nas arquibancadas do San Siro, o Milan inicia com pé direito uma nova temporada em que tentará acabar com a hegemonia da Juventus no Campeonato Italiano.