Ibra não marca, mas Milan arranca com vitória na Liga Europa

O Milan está sorrindo de orelha a orelha. Conseguiu um bom desempenho para estrear nesta temporada na Liga Europa com uma vitória fora de casa contra o Celtic. Os três pontos não ficaram em perigo além da tímida reação dos locais, que, pelo menos, fizeram o gol de honra.

A chave para a vitória 'rossonera' foi seu bom trabalho no primeiro tempo. Surgiram os seus dois primeiros gols, que foram vitais para, mais tarde, enfrentar o rival com garantia e facilidade. Isso porque o ataque da equipe italiana tinha um sotaque espanhol.

Krunic, com passe de Castillejo, abriu o placar aos 14 minutos. Brahim, pouco antes de o árbitro apitar o fim do primeiro tempo, aumentou a distância. A aposta de Pioli em cercar Zlatan com hispânicos funcionou como um encanto, pois eles se conectaram perfeitamente.

Isso não quer dizer que tudo foi fácil para o Milan, que enfrentou, principalmente no segundo tempo, uma reação furiosa do Celtic. Ela foi comandada por Elyounoussi, que foi quem fez o gol, embora tenha sido de pouca utilidade, já que Hauge assinou a sentença nos acréscimos.