Ibra volta com gás total: doblete em menos de quatro minutos!

Lukaku começou melhor essa temporada do que a temporada passada, mas no meio do caminho há um Ibra. Que Ibrahimovic não joga há um mês e voltou para o 'derby della Madonnina', é apenas um detalhe.

Nem 20 minutos se passaram quando o atacante sueco já havia decidido enfeitar o 'derby della Madonnina' com um doblete.

O atacante caiu na área depois que Kolarov o fez tropeçar, mas Handanovic adivinhou o canto e pego uo pênalti. No entanto, o rebote foi justamente para Ibrahimovic e daí ele não perdoou.

A segunda bola na rede foi três minutos depois. O contra-ataque do Milan culminou no sueco finalizando um cruzamento perfeito de Leão para a rede, que deixou D'Ambrosio a ver navios.

Ibrahimovic já marcou sete gols em seis dérbis que disputou ao longo de seus 39 anos.