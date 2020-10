Icardi pode voltar ao futebol italiano... pelas mãos do Milan!

O futebol italiano se prepara para o que pode ser uma grande bomba, o retorno de Mauro Icardi à Serie A depois de duas temporadas no PSG.

É o que eles apontam no país transalpino, onde garantem que o atacante estaria na lista de desejos do Milan. Depois de brilhar na Inter e terminar de maneira nada amistosa com a diretoria e a torcida 'Nerazzurra', Icardi pode agora retornar ao 'Calcio' para jogar pelo eterno rival da cidade.

O portal 'AS' falou deste interesse e o detalhou ainda mais: a ideia é que ele volte para ser o complemento de Zlatan Ibrahimovic e, a médio prazo, possa ser seu substituto e líder da equipe.

Para Mauro Icardi, as coisas não têm corrido bem no PSG. Ele marcou alguns gols em sua primeira temporada, mas parecia estar bastante irregular.

Até agora nesta temporada, as coisas não estão indo tão bem para o jogador quanto o esperado. Além disso, Wanda Nara, sua sócia e representante, poderia ter um grande desejo de retornar à capital lombarda. Com o retorno à Inter descartado, o caminho para o Milan estaria ativado.