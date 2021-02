Ídolo alvinegro, Jadson também é carrasco do Corinthians

Parece que foi um século atrás, mas Jadson começou a interminável temporada de 2020 do futebol brasileiro como jogador do Corinthians. Com a chegada de Tiago Nunes, porém, e a reformulação no elenco do clube, o treinador afirmou que não contaria com o meia veterano para a temporada.

Assim, o atleta saiu praticamente dispensado, e aproveitou, em várias oportunidades, para dar certas "cutucadas" no ex-técnico do Timão. De lá pra cá, após uma pandemia e várias mudanças na vida de ambas as partes, os paulistas tem Vágner Mancini como treinador. E vão enfrentar o Athletico-PR de Jadson lutando por uma vaga na Copa Libertadores.

Após ficar meses apenas treinando, em busca de uma oportunidade para seguir como jogador profissional, o meia recebeu uma oportunidade de retornar ao Furacão, onde começou a carreira, para um período de testes e aprimoramento da forma física, como aconteceu com Walter, no começo do ano.

Jadson, então ficou por alguns meses treinando em separado, a espera de uma chance de poder ajudar o Athletico-PR. Pois é: a oportunidade veio e o atleta vem se destacando.

Depois de jogar cinco minutos contra o Vasco em sua reestreia e 19 diante do Coritiba, o veterano foi titular contra o Bahia e Internacional, bem como foi utilizando contra o Flamengo. Participações importantes em três dos últimos quatro jogos do Furacão no Campeonato Brasileiro.

É vivendo uma fase boa que Jadson reencontra o Corinthians após ser preterido no início de 2020. Com 37 anos, o meia deve seguir como titular em jogo de vida ou morte para ambas as partes. E o jogador tem tradição em jogar bem contra o seu ex-clube.

Seja por São Paulo ou Athletico-PR, o ídolo nunca perdeu para a equipe do Parque São Jorge em uma partida de Campeonato Brasileiro. Em cinco jogos, foram três vitórias para o time de Jadson, bem como dois empates - e entra na conta uma goleada histórica por 5 a 0 do Furacão sobre o Alvinegro, em 2004, em que o atleta fez um hat-trick.

“Aquela partida acabou ficando marcada porque foi uma das melhores não só pelo Athletico, mas em toda a minha carreira. Tínhamos um grande time é vencemos com autoridade. Espero ajudar o time mais uma vez e ter a mesma sorte de 2004”, relembrou o meia-atacante.

Com 46 pontos, o Athletico-PR pode ultrapassar o Timão em caso de vitória nesta quarta-feira (10), na Neo Química Arena, e chegar à oitava posição no Brasileirão, colocação essa que deve render uma vaga na Libertadores ao final da temporada. Ainda no caso de derrota ou empate para o clube paulista, outros adversários como o Ceará podem se aproximar.

Assim, caso Jadson entre em campo pelo Furacão, o duelo desta noite de quarta-feira pode ter ares épicos na zona leste de São Paulo. A chance de um ídolo "descartado" brilhar e decidir a temporada de 2020 do Corinthians, para o bem ou para o mal. A seguir, cenas dos próximos capítulos. A certeza é a dedicação prometida pelo jogador.

"Todo mundo sabe o enorme carinho e gratidão que tenho pelo Corinthians. Enfrentar o clube, especialmente em Itaquera, onde vivi tantos momentos alegres, será diferente. Tenho muitos sentimentos positivos por tudo o que passei lá, um carinho grande pelos amigos que fiz e dos quais muitos ainda seguem no clube. Sei que tudo o que fiz no Corinthians está marcado na história, mas, hoje, estou em outro time maravilhoso, onde comecei a minha trajetória no futebol e que tenho uma relação muito especial que é o Athletico, e defenderei o time com todas as minhas forças”.

"O Athletico foi o clube que me revelou para o futebol. Muitos anos depois, também foi o clube que abriu as portas pra mim e que acreditou no meu potencial em um momento difícil que vinha passando. Isso só me fez aumentar, ainda mais, o meu respeito pelo clube e estou pronto para ajudar a equipe a conseguir uma vaga na Libertadores. O jogo em São Paulo será importante e precisamos entrar muito focados para conseguir a vitória, pois o Corinthians é extremamente forte atuando em casa. Respeitamos o time deles, mas temos condições de ganhar”, completou.