Ilicic e os 14 jogadores com um pôquer na Champions

Foi um dia para reescrever a história. A passagem da Atalanta para as quartas de final para se estabelecer entre as oito primeiras já era muito interessante, mas Josep Ilicic acrescentou mais méritos, se possível. Seu pôquer calou muitas bocas.

Por um lado, fez do esloveno o primeiro jogador de futebol da história da competição, em seu nome antigo e no moderno, que marca quatro gols fora de casa em um mata-mata.

Por outro lado, porque foi adicionado ao livro de recordações que lembra quantos jogadores conseguiram marcar quatro gols na mesma partida na competição continental máxima. Depois de Lewandowski e Gnabry na fase de grupos com o Bayern de Munique, o atacante veterano o tornou o terceiro desta edição e o décimo quarto de toda a história.

Esta é a lista de todos eles:

- 25.11.1992: Marco van Basten - Milan 4 - Gotemburgo 0

Menos de meia hora que ele precisava (entre 33 e 62), ele precisava de um dos melhores '9s' da história para condenar Goteborg e dar asas ao Milan. A equipe de Fabio Capello terminou em primeiro lugar no grupo com seis vitórias, mas acabou perdendo a final contra o Olympique de Marseille. Van Basten marcou apenas nesta partida, mas deixou o primeiro ponto na forma de pôquer na renovada competição máxima continental.

- 14.03.2000: Simone Inzaghi - Lazio 5 - Olympique de Marseille 1

O incansável atacante italiano impulsionou a carreira da Lazio na segunda fase da Liga dos Campeões. Sob o comando do técnico sueco Sven Goran Erkisson, a equipe romana brilhou e Inzaghi se destacou, que alcançou seu poker entre os 17 e 71. A Lazio progrediu para o quarto lugar como segundo no grupo, mas caiu para o Valencia, que acabou sendo vítima do Real Madrid.

- 05.11.2003: Dado Prso - Mônaco 8 - Deportivo 3

Em um jogo incrível, doloroso para o Deportivo, o alto atacante croata, por vezes o melhor atacante de seu país, alcançou seu zênite com um gol de pôquer em 26 minutos (entre 26 e 49).

- 03.11.2004: Ruud van Nistelrooy - Manchester United 4 - Sparta Praga 1

Outra tulipa dourada, outro dos atacantes mais renomados da história do futebol europeu e mundial, Van Nistelrooy, foi o porta-estandarte de uma época. No seu estágio de "red devil", um pôquer foi retirado da manga no "Theatre of Dreams", Old Trafford, contra o Sparta Prague (4-1). No entanto, a jornada de uma equipe em que um jovem chamado Cristiano Ronaldo começava a brilhar na lateral terminou nas oitavas de final, perdendo para o Milan.

- 23.11.2005: Andriy Shevchenko - Fenerbahce 0 - Milan 4

Outro gênio contra objetivos rivais. Se não é o melhor, menos ele está no pódio do futebol ucraniano. O atual técnico nacional, o melhor de Dvirkivshchyna, encontrou no Milan seu lugar ideal, além do seu amado Dinamo Kiev, e em Sukru Saracoglu, em Istambul, o lugar para se inscrever na moda do poker contra o objetivo rival. Ele acabou se proclamando o melhor marcador da temporada com nove gols, mas sua equipe não conseguiu nas semifinais com o Barcelona graças a um gol de Ludovic Giuly na partida de ida em San Siro.

- 06.04.2010: Lionel Messi - Barcelona 4 - Arsenal 1

Primeiro pôquer nos Campeões da estrela argentina e primeiro no nocaute das quartas de final. Quatro anos após a final de Paris entre as duas equipes e com a morbidez da reunião de Thierry Henry com os "gunners", Messi resolveu o confronto no retorno ao Camp Nou com um pôquer depois que o alemão Nicklas Bendtner ultrapassou a equipe de Pep Guardiola. A final foi disputada no Santiago Bernabéu e foi o grande objetivo dos catalães, mas o Inter de Mourinho encerrou seu sonho antes de ser coroado no estádio de Madri contra o Bayern de Munique, com um gol do argentino Diego Milito.

- 07.12.2011: Bafetimbi Gomis - Dínamo Zagreb 1 - Olympique de Lyon 7

Este francês nascido no Senegal, que ainda atua no Saudi Al Hilal, recentemente proclamado vencedor da Liga dos Campeões da Ásia, explodiu em Lyon por mais de cinco anos. Rápido, lutando e com um corpo poderoso, ele teve seu dia de glória no Maksimir em Zagreb contra o Dínamo. Mateo Kovacic ultrapassou os Bálcãs, mas Gomis, quase sozinho, com quatro gols entre os 45 e os 70 minutos, catapultou o time de Remi Garde para as oitavas de final, apesar de ter sido surpreendido pelo APOEL Nicósia e ter caído nos pênaltis.

- 13.03.2012: Mario Gomez - Bayern de Munique 7 - Basileia 0

Um dos últimos grandes anos 9 alemães, por cheiro, profissão e tamanho, Mario Gómez, nascido em Riedlingen, mas descendente de espanhóis, atormenta rivais com seu time, Stuttgart e Bayern, há décadas. 'Super' Mario se inscreveu no poker na segunda rodada contra o Basel. 7-0 do campeão da Baviera, com quatro gols entre os minutos 42 e 67.

- 24.04.2013: Robert Lewandowski - Borussia Dortmund 4 - Real Madrid 1

O sobrenome de Lewandowski é sinônimo de gol, com a Polônia, com os clubes em que jogou em seu país, Znicz Pruszkow e Lech Poznan, e na Alemanha, com Borrusia Dortmund e Bayern de Munique. Ele é o único a marcar quatro ou mais gols em duas equipes.

- 23.10.2013: Zlatan Ibrahimovic - Anderlecht 0 - PSG 5

A genialidade de Malmo. Tão brilhante quanto controverso. Com uma carreira longa, variada e bem-sucedida, ele não podia perder essa nomeação. 'Ibra' foi ao Constant Vanden Stock, em Bruxelas, contra o Anderlecht, à frente de um PSG que liderou em busca da glória da Champions. Mas ele não a encontrou. Naquele ano, a equipe de Laurent Blanc não conseguiu passar das quartas-de-final, contra o Chelsea e nem nas duas temporadas seguintes, então ele foi para o Manchester United em 2016 e também acabou de terminar uma etapa posterior no LA Galaxy dos EUA. .

- 08.12.2015: Cristiano Ronaldo - Real Madrid 8 - Malmoe 0

O rei do gol da Liga dos Campeões por números. Um predador incansável. O gol sempre em mente. Ele encontrou seu poker continental no templo de Santiago Bernabéu contra o modesto Malmoe na última partida da fase de grupos.

- 01.10.2019: - Serge Gnabry - Tottenham 2 - Bayern de Munique 7

Colado a uma lateral, com excesso, velocidade e profundidade, mas também mobilidade. Ele se descobriu no Tottenham Stadium com seu pôquer em 35 minutos, entre 53 e 88, pelos surpreendentes 2-7 sobre a equipe liderada pelo argentino Mauricio Pochettino.

- 26.11.2019: Robert Lewandowski - Estrela Vermelha 0 - Bayern de Munique 6

O 'Maracanã' em Belgrado assistiu à décima terceira exposição de Lewandowski.