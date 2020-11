Improvisado, Scarpa mostra que pode ser útil no Palmeiras

Além de vitória elástica, que deu boa vantagem no caminho para a semifinal da Copa do Brasil, o Palmeiras teve mais uma boa notícia no duelo contra o Ceará. Trata-se de Gustavo Scarpa, que vivia uma baixa, mas parece ter encontrado uma boa posição para jogar.

Improvisado na lateral-esquerda já que Matías Viña está à serviço da seleção uruguai, Scarpa fez uma ótima partida com a camisa alviverde e, autor de um dos três gols, teve papel fundamental na vitória do time. E o jogo pode ter tido papel fundamental na carreira dele.

Vivendo um momento apagado no Palmeiras, com muitos concorrentes, Scarpa tinha poucas chances de jogar e não brilhava quando as raras oportunidades apareciam. O jogador, porém, mesmo com a possibilidade de ir ao Botafogo, preferiu seguir no clube em busca de seu espaço - que pode estar chegando.

Aparecendo bem na lateral, Scarpa mostrou que aposta de Abel Ferreira deu certo ao fazer um de seus melhores jogos que tem com a camisa do Palmeiras recentemente. Assim, entrou na briga para ser o substituto de Viña, titular absoluto, mas que deve perder vários jogos até o final da temporada à serviço da seleção uruguaia, já que a CBF decidiu não paralisar os campeonatos nas Datas Fifa.

Após o jogo, Scarpa falou ao SporTV sobre a oportunidade de jogar, mesmo que improvisado: "No futebol, a gente precisa estar sempre preparado para as oportunidades que sempre aparecem. Não é a minha posição de origem, mas o Abel pediu minha colaboração e eu aceitei. Até comentei que estou um pouquinho mais à vontade do que jogando de ponta-direita, que também não é minha função. Mas estou feliz em poder ajudar".

E o improviso, de acordo com Abel na coletiva pós-jogo, foi algo que o próprio jogador se disponibilzou a fazer para ajudar a equipe. E o resultado também foi aprovado pelo treinador: "Se o Tite me ouvir, é muito bom nesta posição".

Mas esta não foi a primeira vez que Scarpa jogou na lateral-esquerda. Em 2015, ele chegou a jogar improvisado nesta mesma posição quando fazia sua primeira temporada no Fluminense, clube pelo qual, anos mais tarde, viveu o melhor momento de sua carreira. Na época, ele recebeu muitos elogios de Enderson Moreira atuando neste improviso.

"É um menino muito positivo. Quando cheguei, ele não tinha espaço. Crio oportunidades para se desenvolver. Ele conquistou esse espaço. É aberto a novas orientações. Não se contenta com o que faz em campo, sempre quer mais. Ele não se abate com o erro, tenta novamente. Ele já tinha atuado em algumas outras oportunidades na lateral. Se se preparar bem, tem condições de, no futuro, escolher onde jogar. Mas não deixou de ser o meia que conhecemos”, disse o treinador.

Além de Viña, o Palmeiras ainda tinha, seja por lesão, Covid-19 ou covcação de seleções para as Eliminatórias, uma longa lista de desfalques, tratam-se de: Weverton e Gabriel Menino, na seleção brasileira; Gustavo Gómez, na seleção paraguaia; Felipe Melo, com fratura no tornozelo; Wesley e Luan Silva, com lesão no joelho; Esteves, passando por transição física; Luiz Adriano, com sobrecarga na coxa e Luan, com covid.

Ao todo foram dez baixas para Abel Ferreira, que ainda assim construiu uma boa vantagem para o jogo da volta, no dia 18 de novembro, no Ceará.