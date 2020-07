VÍDEO: Iñaki Williams marca de peito na Copa do Rei

O espanhol Iñaki Williams é um jogador de um time só. Aos 26 anos, só vestiu a camisa do Athletic de Bilbao - com exceção de uma breve passagem de sete jogos pelo Basconia na temporada 2013-14.

O atacante é protagonista da equipe e costuma passar de 10 gols marcados por temporada. Nesta, está prestes a repetir o feito e soma nove gols e três assistências após 35 partidas disputadas - 32 como titular.

No vídeo, relembramos o gol do atacante, que usou o peito para marcar contra o Tenerife pela Copa do Rei.