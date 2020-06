Infantino revela plano da FIFA para salvar o futebol

Gianni Infantino, presidente da FIFA, ofereceu um comunicado oficial onde revelou os planos da máxima entidade para o futebol na 'nova realidade' após a pandemia do coronavírus.

O presidente disse que a instituição pretende promover um amplo debate com as federações para avaliar propostas que possar "dar forma a um futebol melhor no futuro".

Infantino também anunciou que trabalha na elaboração de um plano de ajuda financeira que deve ser apresentado na próxima reunião do Conselho da FIFA.

"O futebol está de volta, ou prestes a retornar, em vários países. Isso traz esperança com relação ao futuro para todos nós e para os torcedores mundo afora. No entanto, é preciso entender e respeitar as diferentes decisões, particularmente aquelas tomadas por quem ainda necessita de mais tempo para assegurar-se de que o retorno às competições será feito de um modo seguro para todos", disse.

"Devemos mostrar união em todos os aspectos do futebol e assegurar-nos de que o futebol possa ser retomado em sua globalidade. Esta é nossa prioridade, e nosso plano de assistência financeira também seguirá este princípio", completou.

"Queremos que o plano de assistência financeira tenha um amplo alcance e inclua também o futebol feminino, enquanto possa operar de forma moderna, eficiente e transparente", revelou.