Insúa, contra Ibrahimovic: "Não era um bom companheiro, por isso se foi"

Emiliano Insúa chegou ao LA Galaxy justamente quando Zlatan Ibrahimovic estava deixando o clube. E segundo o argentino, o atacante sueco não deixou tanta saudade no vestiário.

"Sinceramente, não o conheço como pessoa, mas sei que tem uma personalidade excêntrica. Quando cheguei, me disseram coisas que são privadas, não seria certo falar de alguém que não conheço e com quem nunca estive. Aqui, dizem que não era um bom companheiro e por isso foi embora. Como jogador, foi muito bom, mas não era um bom companheiro de equipe", disse em declarações ao 'Club947'.

Recentemente, João Pedro, ex-companheiro de Zlatan no clube norte-americano falou sobre a arrogância do sueco no vestiário da equipe.

A passagem do sueco teve muita polêmica e gols, mas nada de títulos. Foram 53 gols em 58 jogos disputados.