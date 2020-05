Inter anuncia a volta aos treinamentos

Os impactos do coronavírus no Brasil ainda não chegaram ao ápice, mas o tamanho continental do país faz as consequências serem muito menores em algumas regiões. É o caso do Rio Grande do Sul, onde algumas liberações já começam a ocorrer.

Em Porto Alegre, a prefeitura anunciou nesta sexta-feira a liberação de atividades até então proibidas devido aos riscos de contágio, permitindo algumas mudanças para lojas de rua e atividades esportivas. Trata-se de uma reabertura lenta que deverá seguir uma série de regras.

Com isso, os clubes da capital gaúcha podem começar a retomar os treinamentos, e o Internacional não demorou para reagir ao decreto municipal. O Grêmio, por enquanto, não divulgou mudanças nos planos após o comunicado da prefeitura.

A diretoria colorada anunciou que "retomará as atividades do Departamento de Futebol Profissional a partir da próxima segunda-feira (4), com a reapresentação da comissão técnica e grupo de apoio". O retorno dos atletas será na terça-feira, às 9 horas da manhã.

Além disso, o clube explicou os cuidados de prevenção, com avaliação diária dos profissionais, que passarão por testes para a Covid-19. O grupo de jogadores será dividido em horários para a realização das atividades, cumprindo todas as recomendações das instituições de saúde e governamentais.

"O Clube seguirá atento aos futuros decretos e orientações das autoridades para adotar novas medidas, caso necessárias, em seus protocolos", acrescenta o comunicado.

O acesso ao CT Parque Gigante será controlado e restrito, reduzindo ao máximo o fluxo de pessoas. As atividades serão fechadas para a imprensa e público em geral.

O futebol brasileiro parou em meio aos campeonatos estaduais e às fases iniciais da Copa do Brasil. Não há data prevista para a retomada das competições estaduais, nacionais e continentais.

Com a situação diferente também entre as cidades do Rio Grande do Sul, a continuidade do Gauchão segue pendente de definições.