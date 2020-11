Inter de Milão e Atalanta voltam a tropeçar

Inter de Milão e Atalanta se enfrentaram neste domingo tentando se reerguer após derrotas para Real Madrid e Liverpool, respectivamente, pela Champions League, mas ninguém saiu muito satisfeito de campo.

Ainda sem a presença de Romelu Lukaku entre os titulares, Lautaro Martínez foi a boa notícia para Antonio Conte ao voltar a marcar após um mês sem balançar as redes na Serie A.

Pouco depois de o argentino abrir o placar com cabeçada em cruzamento de Ashley Young, o treinador optou por substituir Lautaro pelo belga para avançar no retorno do centroavante.

Já aos 79 minutos, Aleksey Miranchuk tabelou com Muriel, finalizou para superar Handanovic e empatou em seu segundo jogo com a Atalanta, o primeiro pelo Campeonato Italiano.

Com o resultado, a Inter de Milão (12 pontos) está em sexto e agora se prepara durante a Data Fifa pensando no jogo contra o Torino em 22 de novembro. Um dia antes, a Atalanta (13 pontos), em quinto lugar, visitará o Spezia no próximo sábado.

As posições na tabela ainda podem mudar com os jogos restantes deste domingo.