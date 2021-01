Inter domina a Juventus e lidera junto com o Milan

A Inter de Milão chegou ao clássico podendo alcançar a pontuação do líder Milan, enquanto a Juventus acreditava em uma vitória que a deixaria na terceira posição mesmo tendo uma partida atrasada.

Os visitantes balançaram as redes primeiro, mas em lance irregular. Foi aos 10 minutos, quando Handanovic defendeu chute de Rabiot e deu rebote. Chiesa pegou a sobra e cruzou para Cristiano Ronaldo mandar para dentro, porém a bandeira subiu imediatamente marcando impedimento do meia italiano.

No minuto seguinte, a resposta chegou em jogada válida, que teve Arturo Vidal recebendo cruzamento de Barella e subindo mais alto que os zagueiros para cabecear para dentro do gol de Szczesny.

Com o placar aberto, o jogo permaneceu equilibrado até o intervalo, com finalizações dos dois lados, mas melhores chances da Inter de Milão, que chegou mais perto de ampliar a vantagem do que de sofrer o empate.

A postura da Inter de Milão no retorno do vestiário levou os anfitriões a iniciarem o segundo tempo em cima, o que surtiu efeito logo aos 51 minutos.

Nicolo Barella foi o responsável por ampliar a vantagem. Após lançamento de Bastoni, o meio-campista recebeu em velocidade nas costas da zaga e entrou livre na área para chutar com força no alto do gol defendido por Szczesny.

Desorganizado, o time de Turim tentou reagir, mas o domínio dos anfitriões foi mantido até o fim do jogo. Handanovic só foi ameaçado em chute de Chiesa aos 85 minutos. Foi o ataque formado por Lukaku e Lautaro que frequentou a área adversária e esteve mais perto de balançar as redes novamente.

A vitória deixa a Inter de Milão na liderança, com 40 pontos. É a mesma pontuação do Milan, que entra em campo nessa segunda-feira em visita ao Cagliari. A Juventus permanece com 33 pontos e ocupa o quinto lugar da tabela.

Os times voltam a campo pela 19ª rodada da Serie A no próximo fim de semana. No sábado, a equipe de Antonio Conte visita a Udinese. Um dia depois, a de Pirlo recebe o Bologna.