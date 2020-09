Inter, mais perto de Marcos Alonso do que de Emerson

A Inter de Milão está trabalhando para dar um salto de qualidade no elenco e uma das áreas a reforçar é a lateral esquerda. Aleksander Kolarov está já na equipe, mas Antonio Conte quer mais e suas duas opções favoritas para o cargo estão no Chelsea.

Nos últimos meses, Emerson Palmieri e Marcos Alonso foram colocados na órbita interista. E deles, o 'Corriere della Sera' garante neste domingo que o mais próximo da Inter é o espanhol.

A briga por Emerson é alta. Na verdade, o portal 'SportMediaset' diz que o Napoli decidiu tentar a contratação do ex-Roma. O Chelsea tem que equilibrar as contas depois de ter aberto a carteira por jogadores como Werner ou Havertz e estuda sua saída.

Acontece que não o deixam sair a qualquer preço e os 'blues' teriam avaliado Emerson em cerca de 30 milhões de euros. Um montante proibitivo, considerando que existem áreas de maior prioridade para gastar.

Enquanto isso, Marcos Alonso parece uma opção mais barata para a Inter de Milão, que também negocia com o Chelsea por N'Golo Kanté.