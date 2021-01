Contra o Grêmio, Inter pode alcançar recorde de vitórias seguidas

Esse domingo será dia de um Gre-Nal especial, com muitos fatores relevantes envolvidos na rivalidade dos gaúchos: título, invencibilidades, recordes...

Embalado após a goleada sobre o São Paulo que o colocou na liderança, o Inter chega ao clássico 429 com sete vitórias consecutivas na Série A.

Caso derrote o Tricolor, o Colorado vai igualar o feito que apenas Flamengo (2019) e Cruzeiro (2003) já conseguiram desde 2003, quando iniciou a era dos pontos corridos.

Para conseguir a oitava vitória e o recorde, o time de Abel Braga terá de acabar com um tabu negativo, pois o Grêmio soma onze jogos seguidos sem perder para o Inter, sendo seis vitórias e cinco empates em mais de dois anos. Além disso, está invicto no Brasileirão há 15 rodadas.

Se o Inter vencer, se coloca ainda mais forte na disputa pelo título esperado desde 1979. Caso ganhe, o Tricolor se mantém vivo na briga pelo Campeonato Brasileiro mais concorrido dos últimos tempos e diminuiu, tendo um jogo atrasado, para cinco pontos a distância para o rival.

Além de tudo isso, à beira do campo estarão Abel Braga e Renato Gaúcho, considerados por muitos torcedores os maiores técnicos das histórias dos clubes. No entanto, será a primeira vez que se enfrentam em Gre-Nal.

Prognósticos apontam um leve favoritismo para o Inter em função de sua sequência e do melhor rendimento em campo. Na expectativa pela final da Copa do Brasil, o Grêmio foca no clássico como se fosse uma competição à parte, mas que vale muito também para a tabela.