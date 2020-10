Inversão de papéis? Real Madrid superou o Barça em posse de bola

Jogar com a posse de bola ou com um estilo mais direto? Esta pergunta sempre teve uma resposta muito clara no Barcelona: tiki-taka, ponto final. Mas a tendência pode estar mudando. As estatísticas foram diferentes durante o primeiro 'Clássico' da temporada 2020-2021.

Os percentuais eram de 42% a 58% quando o primeiro tempo estava chegando ao fim. Os de Zinedine Zidane se concentraram mais no controle dao meio-campo, valendo a pena por terem saído na frente e continuaram assim quando Ansu Fati fez o gol da empate.

Esta circunstância já foi apontada pelo ProFootballDB, laboratório de dados do BeSoccer, na sua análise dos primeiros jogos da temporada em ambas as equipes. Os números concluíram que Koeman não se preocupa tanto com o controle da bola como historicamente se desejava no Barcelona.

Isso é algo ruim? Não, não precisamente. Alta pressão, jogando com três zagueiros quando estão no ataque... o futebol está passando por muitas modificações em seu nível mais alto e o Barcelona pode estar simplesmente se adaptando para resolver os problemas da má temporada anterior.