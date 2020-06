Isco sofreu uma lesão muscular e não pega o Valência

Más notícias para Zinedine Zidane. O treinador galo não poderá contar com Isco no Estádio Di Stéfano. O jogador estava no planos de 'Zizou' para começar jogando.

O Real Madrid confirmou que o espanhol está lesionado. "Após os exames realizados, Isco foi diagnosticado com uma lesão isquiotibial na coxa direita", publicou o clube.

Os médicos do Real estarão pendentes da evolução do jogador e determinarão quando ele poderá voltar aos gramados.

Nessa quinta-feira é desfalque certo. E, de acordo com o diario 'Marca' é bem provável que ele também fique de fora do jogo de domingo contra a Real Sociedad.