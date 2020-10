Ismael troca o Betis... pelo Atlético de Madrid!

O Atlético B está de parabéns. Eles têm um novo meio-campista para a temporada 2020-21.

Ismael Gutiérrez já é uma propriedade rojiblanca. O clube confirmou que chegou a um acordo com o Betis, clube que detém os seus direitos, para a transferência do jogador.

O meia assina contrato até 2024, ou seja, fica vinculado ao Atlético pelas próximas quatro temporadas.

Segundo o 'Mundo Deportivo', a transferência teria sido finalizada por dois milhões de euros. Um milhão será pago agora e manterá 50% de seus direitos. O outro 50% será pago depois.

O Betis garante uma porcentagem de uma futura venda. Se o Atlético der uma saída ao jogador no futuro, os verde e brancos terão uma fatia.

A ideia do Atlético com Ismael é que ele comece no time B, mas Simeone costuma dar oportunidades aos da categoria de base e não se descarta ser um habitual nos treinamentos da primeira equipe.