O Goiás volta a campo neste domingo, quando recebe visita do Red Bull Bragantino pela 37ª rodada do Brasileirão, sua penúltima partida.

Com 36 pontos, o Esmeraldino está a dois pontos do Bahia, que é o último time fora da zona do rebaixamento. Confira no vídeo acima a projeção otimista do lateral Jefferson para esta reta final da competição.