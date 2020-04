Jô surge como alternativa para o ataque do Corinthians

A bola está parada em quase todo o mundo devido a pandemia do coronavírus, mas nos bastidores a busca por reforços não para.

De acordo com o site 'Meu Timão', o Corinthians está em busca de um reforço para o seu ataque, e nome de Jô, um velho conhecido do time paulista, vai ganhando força.

Jô atua no Nagoya Grampus, do Japão, e segundo a citada fonte, as conversas estão avançando. O atacante foi o destaque da aquipe em 2017, quando o clube se sagrou campeão Brasileiro.

Na última temporada, Jô marcou oito gols e deu sete assistências em 37 jogos com a camisa do Nagoya.