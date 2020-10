João Félix: dois gols, linda bicicleta e um jogo à altura das cobranças. E de seu preço

Que jogo fez João Félix na vitória do Atlético de Madrid sobre o RB Salzburg, pela Liga dos Campeões. Mesmo com Luis Suárez na equipe, o português assumiu protagonismo que tanto lhe era cobrado comandando o ataque do time de Diego Simeone - fez dois dos três gol e teve boas chances, inclusive uma de bicicleta.

Antes de completar 20 anos de idade, João Félix, jovem revelação do Benfica , viu o Atlético de Madrid desembolsar € 126 milhões (R$ 543 milhões na cotação da época, R$ 822 milhões hoje em dia) para tê-lo em seu elenco. Muito novo, o atacante não correspondeu logo à expectativa - e ao investimento -, principalmente a dos torcedores, e já estava começando a dever .

Mas o jogo desta terça-feira (27), contra o RB Salzburg, na Champions League, pode ser um bom ponto de partida para a virada do português . Foram dois gols, uma bike, boas chances e um dos melhores jogos desde que ele chegou na Espanha.

Logo aos 13 minutos de jogo, com o placar ainda em 0x0, o atacante recebeu um cruzamento de Hector Herrera em da marca do pênalti, mandou de bicicleta em direção ao gol de Cican Stanković. A bola acabou estourando na trave, mas a jogada do que poderia ter sido um gol digno de Prêmio Puskas, foi um prenúncio do que vinha pela frente.