"João Félix ganhará a Bola de Ouro"

João Félix deixou de ser futuro para ser o presente do Atlético de Madrid. Num espectacular início de época, o português está no seu melhor depois de marcar sete gols e dar duas assistências para o clube colchonero em apenas dez jogos.

O jovem jogador vai dominar o futebol mundial daqui a um ano e o seu descobridor e treinador da base do Benfica, João Tralhão, falou sobre a sua figura e a importância que terá no futuro a curto e médio prazo.

"João é um jogador de elite. Há muito poucos como ele no mundo, ele está em outro nível", disse o português ao 'RMC Sport', que também o comparou com a estrela Kylian Mbappe pela idade e rendimento no seu clube.

“Aqui em Portugal dizemos que Félix vai estar na luta pela Bola de Ouro. Além disso, tenho a certeza que um dia ele vai ganhar. Não tenho dúvidas quanto a isso”, acrescentou.

Além disso, ressaltou o atual nível do futebol português. “Portugal tem muitos jogadores de grande qualidade, como Bernardo Silva. Estou orgulhoso por ter trabalhado com alguns deles”, concluiu.

Os números de João Félix neste terço da temporada são superiores aos do ano passado, época que terminou com nove gols e três assistências em 36 jogos. O jovem português chegou para ficar.