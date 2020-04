"João Félix não é uma máquina, ele precisa de tempo para se adaptar"

O Atlético pagou ao Benfica 127 milhões de euros por João Félix. Uma quantia que faz dele o jogador mais caro da história do clube espanhol, criando uma grande expectativa que ainda não foi atingida.

Forlán acha exagerada a pressão feita sobre o atacante: "Os jogadores não são máquinas. Eles precisam de tempo para se adaptar. Jogar em Portugal não é o mesmo que na Espanha", afirmou em entrevista ao 'Marca'.

"As ligas têm níveis diferentes e tudo tem seu processo e seu tempo", acrescentou o espanhol eleito o melhor da Copa do Mundo de 2010 e ex-jogador do Atlétido de Madrid.

Por fim, Forlán dedicou boas palavras para Morata: "Ele mostrou seu potencial em todos os times em que esteve. Fez um gol importante outro dia no Anfield. Ele deixa sua marca em momentos diferentes, tem características ótimas".