João Félix recebeu o quinto amarelo e não pega o Alavés

João Félix recebeu o cartão amarelo nesse sábado no empate do Atlético de Madrid com o Getafe, por isso, não estará em campo na partida do próximo final de semana contra o Alavés pela 28º rodada de LaLiga.

O atacante luso acumulou cinco cartões amarelos e deve cumprir suspensão automática. João foi o único dos pendurados do 'Cholo' a receber cartão.

Outros nomes como Luis Suárez, Yannick Carrasco e Geoffrey Kondogbia saíram ilesos do duelo no Coliseum Alfonso Pérez.

Com a baixa de João Félix, Simeone deve apostar por Ángel Correa no ataque ao lado do 'Pistoleiro' Luis Suárez contra um desesperado Alavés