"João Félix tem talento para ganhar a Bola de Ouro"

João Félix chegou ao Metropolitano por 120 milhões de euros. É a contratação mais cara da história do Atlético de Madrid.

Nuno Gomes acredita que cada euro investido pelos 'colchoneros' será bem recompensado pelo jovem. Tanto que o vê como um forte candidato a Bola de Ouro.

O ex-atacante resolveu dar um conselho a João: "Sem trabalho nada se consegue por mais talento que um jovem jogador tenha. Sem trabalho pode chegar lá, mas vai estar lá pouco tempo. É preciso ter compromisso, nunca desistir mesmo que encontre uma pedra no caminho, ter persistência."

O luso também analisou a adaptação do jovem. "Depois de ter começado muito bem no Atlético Madrid, ele teve a infelicidade de uma lesão que o atrasou no processo. E depois essa paralisação e toda esta indefinição", comentou.

Mas Nuno não tem dúvidas sobre o talento de João Félix: "João Félix tem talento de sobra, inteligência ao jogar e a vantagem de ser um jovem e muito tempo para alcançar o objetivo de ser Bola de Ouro", concluiu.