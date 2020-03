Com o empate no marcador, o Betis teve a chance de se colocar a frente do Real Madrid em uma chance de gol mais do que clara.

O Betis descolou um contra-ataque mortal, Joaquín disparou, limpou Courtois e com o gol completamente aberto... errou o alvo.

A pergunta que não quer calar é... o que Joaquín tentou fazer? Ele tentou a finalização e pegou muito mal ou sua ideia era dar o passe de lado?