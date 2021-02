Jogador tem todo seu dinheiro roubado em hotel na Espanha

Além dos problemas provocados pela pandemia do coronavírus, Alexander González precisou enfrentar um outro. O jogador recém-contratado pelo Málaga, teve todo o seu dinheiro roubado no seu quarto de hotel.

"Depois de todos os problemas que enfrentei no meu antigo clube (o Dinamo não pagou aos seus jogadores), tive a sorte de assinar pelo Málaga. Aqui na cidade estava hospedado em um hotel enquanto procuro uma casa", disse o jogador Instagram.

"Um dia chego ao quarto, estava organizando as minhas coisas e fui ver o cofre. Me dei conta que todo o meu dinheiro tinha desaparecido. Era o dinheiro que tinha para me manter com a minha família nesta cidade e para o futuro aluguel", completou.

"A partid daí começou o pesadelo. Tive que ir à polícia, fazer a denúncia e arranjei um advogado. Ambos me diseeram que o hotel tem que responder legalmente pelo dinheiro desaparecido. O hotel diz que precisa esperar pela conclusão das investigações. As câmaras de segurança não estavam posicionadas em uma direção que permitisse ver quem entrou no nosso quarto e levou o dinheiro", completou.

No momento, o jogador o Málaga aguarda que as investigações sejam concluídas.