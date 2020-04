VÍDEO: Barcelona se adapta em meio à crise no Equador

O coronavírus vai se espalhando pela América do Sul. No caso do equador, as manchestes mundiais contam nesta quinta-feira que 150 corpos foram retirados de casas em Guayaquil em meio à pandemia da Covid-19.

As autoridades, porém, não confirmam quantas dessas vítimas tinham o vírus. O país tem oficialmente 2.758 casos confirmados e 98 mortos em decorrencia do coronavírus.

Enquanto isso, o futebol segue parado no país e os jogadores do Barcelona de Guayaquil adaptam os trabalhos à rotina caseira.