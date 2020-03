Jogadores que já foram presos

Ramón Ramírez

O ex-jogador mexicano acabou com a vida de quatro pessoas em um acidente de carro em 2000. Foi solto após pagar a fiança.

Nizar Trabelsi

O tunisino, que jogava no futebol alemão, teve que cumprir 10 anos de prisão por colaborar com uma célula terrorista no tráfico de armas.

César Cahuantico

Foi condenado a sete anos de prisão em 2008 após se envolver em um roubo de 87 dólares do clube Cienciano, onde jogou. Ele não teve que cumprir a pena.

Freddy Rincón

Em 2007 foi detido em Sao Paulo pela Interpol, acusado de lavar dinheiro.

Aurelio Rivera

O ex- jogador mexicano ficou na prisão quase dois anos por atropelar dois maratonistas.

Bruno Fernandes de Souza

O ex-goleiro do Atlético Mineiro e Corinthians terminou sua carreira em 2010, quando jogava pelo Flamengo. Ele estava sendo procurado pela polícia por sequestrar e assassinar sua amante, em julho deste mesmo ano, quando se entregou a polícia.

Richard Mercado

Foi detido por agredir um jornalista, fazendo com que ele perdesse vários dentes, depois de um treino do Universitário de Sucre.

René Higuita

Ele foi diretamente para a prisão em 1993 devido à sua intervenção no seqüestro e subsequente libertação da filha de um amigo. Seu relacionamento com o narcotraficante Pablo Escobar sempre foi criticado.

Pablo Migliore

Esteve preso em Ezeiza por suspeita de encobrir Maximiliano Mazzaro. Após 40 dias de prisão, ele foi solto após pagar a fiança.

Leandro Desábato

Ficou preso dois dias depois que o brasileiro Grafite o acusou de ter feito um comentário racista.

Ronaldinho

O ex-jogador braisleiro e seu irmão foram presos no Paraguai, país ao qual iam para um evento benéfico, depois de serem pegos com passaportes falsos. O juiz decretou a prisão preventiva pelo risco de fuga.