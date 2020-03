Atalanta e Valencia foi 'uma bomba biológica', diz prefeito

A Atalanta participa pela primeira vez da Liga dos Campeões e já faz uma campanha histórica. O clube se classificou para as quartas de final do torneio depois de avançar contra o Valencia nas oitavas. Mas justamente o jogo de ida contra o time espanhol virou alvo de polêmicas.

Giorgio Gori, prefeito de Bergamo, cidade da Atalanta, afirmou após a partida diversos casos de coronavírus apareceram na região. "Foi uma bomba biológica", afirmou Gori. "Naquele momento, não sabíamos o que estava acontecendo. O primeiro paciente na Itália apareceu em 23 de feveiro". A partida foi no dia 19 de fevereiro.

"Se o vírus já circulava, os quarenta mil torcedores que estavam lá foram infectados. Ninguém sabia que o vírus já circulava por aqui. Muitos viram a partida em grupos e houve muito contato entre as pessoas. O vírus passou entre elas", compeltou o prefeito.

Vale lembrar que o jogo foi disputado em Milão, no Estádio San Siro. Além de ter mais capacidade para uma partida tão importante, o estádio da Atalanta passa por algumas reformas. Os italianos venceram aquele jogo por 4 a 1.

Há um caso de coronavírus no elenco da Atalanta. Foi confirmado o goleiro Marco Sportiello está com covid-19. Ele não atuou na partida de ida, em Milão, mas foi o titular do time no jogo de volta, na Espanha. A segunda partida foi disputada sem a presença do público.

Tanto a Liga dos Campeões quanto a Serie A Tim, os campeonatos que a Atalanta disputa, estão paralisados no momento. Não há uma previsão para que estes campeonatos sejam retomados. O sonho do time se tornou um grande pesadelo.

A Lombardia, região de Milão e Bergamo, é a mais afetada pelo coronavírus na Itália. Ao todo, o país já registra mais de 69 mil pessoas infectadas pelo vírus. De acordo com a Universidade John Hopkins, 6,7 mil pessoas faleceram na Itália por conta da pandemia.