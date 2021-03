Jordi Alba abre o placar com assistência de Messi

O Osasuna de Jagoba Arrasate recebeu o Barcelona de Ronald Koeman neste sábado no El Sadar em um encontro da 26ª rodada que começou muito equilibrado.

Com posse de bola dividida de forma igual entre as duas equipes, houve chances dos dois lados, e o destaque inicial foi para uma defesa difícil de Ter Stegen em lance de Barja.

O placar finalmente foi aberto aos 29 minutos, quando Jordi Alba recebeu lançamento de Lionel Messi. Com espaço no lado esquerdo da área, o lateral deu um toque para dominar já ajeitando para a finalização. No segundo toque, ele mandou um chute forte de canhota para o fundo do gol.

Apesar das tentativas do time da casa, que voltou a exigir uma grande intervenção de Ter Stegen com Rubén García, o Barcelona soube administrar sua vantagem para chegar ao intervalo com placar favorável.