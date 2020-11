José Mourinho causa punição da Uefa ao Tottenham

Um caso inusitado envolvendo o excêntrico treinador José Mourinho na derrota contra o Antwerp, pela Europa League, é motivo de punição da Uefa ao Tottenham.

Após o apito final, o português demorou muito para deixar o gramado do time belga e, segundo 'AS', o clube inglês terá de arcar com uma multa de 25 mil euros.

A informação do jornal espanhol afirma que o técnico chegou a receber um jogo de suspensão como punição, mas o organismo de Controle, Ética e Disciplina da Uefa voltou atrás na decisão.

Apesar de ter evitado a pena, José Mourinho está submetido a um ano de observação e, caso volte a repetir o erro, poderá sofrer suspensão.