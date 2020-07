Jovic, em isolamento pelo positivo de um amigo

É melhor prevenir do que remediar. A ausência de Jovic nos últimos treinamentos tem uma explicação. O sérvio está em isolamento, devido a um contato recente com um amigo que testou positivo para COVID-19.

O programa 'Jugones' divulgou que o Jovic estaria em isolamento em casa e por isso não compareceu ao CT do Real. Mais uma vez, a doença deixa o sérvio recluso.

Dessa vez foi falta de sorte e não uma conduta irresponsável do jogador. Um amigo próximo a Jovic testou positivo. Tanto o madridista como aqueles que tiveram contato com o portador do vírus estão em isolamento.