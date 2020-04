Justiça multa São Raimundo e afasta torcedor por assediar repórter

O São Raimundo vai pagar pelo erro de um torcedor. O pena é uma multa de R$ 3 mil e a obrigação de expor, em 20 partidas, uma faixa com mensagem contra o machismo.

O que moveu o Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas a essa decisões foi o caso da jornalista Larissa Balieiro, da 'Rádio Difusora', que foi das profissionais de imprensa assediadas por um torcedor do clube em 8 de março, justamente no Dia Internacional da Mulher.

Eyler Nogueira Curico foi punido com dois anos de afastamento dos estádios. Ele é líder da torcida Furacão Azul, que está suspensa por 30 dias.