Juventus está na final da Copa da Itália após empatar sem gols

A Juventus fez o dever de casa no jogo de ida e precisou apenas segurar as investidas da Inter de Milão no jogo de volta. Uma Inter que nem sequer morreu na praia, já que não aproveitou as inúmeras chances de marcar que apareceram na sua frente.

Por ter ganhado por 2 a 1 o jogo de ida, o que a Juve fez foi apostar no controle da bola. Pirlo quis que seu time se defendesse com a posse da bola, mas acabou não funcionando.

Isso porque a Inter jogava com uma motivação extra por conta da necessidade de virar o jogo. A equipe visitante tocava rápido a bola e obrigou a 'Vecchia Signora' a recuar e apostar nos contra-ataques.

A pressão da Inter evitou que o meio-campo fosse tomado pela Juve. Porém, faltou pontaria aos 'nerazzurri', assim como no jogo de ida.

Cristiano Ronaldo teve algumas chances de marcar e viu Handanovic fazer belas defesas para garantir que a situação de sua equipe não ficasse ainda pior.

Mas com toda a Juventus metida na área, as melhores chances dos milaneses saíram de bola parada, onde as forças se igualavam, mas nem assim as coisas melhoraram.

Chegou o minuto 90, o minuto 94 e o apito final A Inter acabou eliminada por conta de dois erros no jogo de ida, ficando sem uma final que será merecidamente disputada pela Juve mais uma vez. Agora em Milão.