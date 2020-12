Juventus trabalha na renovação de um protegido de Pirlo

Tem sido uma das apostas de Andrea Pirlo em sua estreia como treinador. Ele tem grandes craques a sua ordem, mas está se apoiando em um garoto de apenas 21 anos, Gianluca Frabotta. E a Juventus quer renová-lo.

O jovem lateral esquerda tem contrato até 2023, mas a Juve é consciente de que está começando a lapidar tal diamante, e uma renovação evitaria as garras de outros clubes.

O portal 'Sport Mediaset' diz que a 'Vecchia Signora' já está trabalhando na renovação de Gianlusa. O jogador teve sua estreia na temporada passada, sob as ordens de Sarri e, com Pirlo no comando da equipe, ele já disputou sete encontros.