Kanté volta a treinar com os companheiros de equipe

Os treinamentos em grupo já foram liberados há algumas semanas na Premier League. No entanto, o Chelsea aceitou liberar Kanté para que continuasse treinando em casa por seu medo do coronavírus.

O jogador preferia manter a forma sozinho em casa e não em pequenos grupos com o restante do elenco. De acordo com o 'The Times', o clube poderia liberar o meia pelo restante da temporada.

No entanto, nesta terça-feira, o atleta voltou a trabalhar com seus companheiros de equipe nas instalações do Chelsea. Ele já recebeu as primeiras ordens de Frank Lampard e participou de roda com os colegas.

Aos 29 anos, Kanté vive sua quarta temporada no clube inglês. Antes da bola parar, ele somava três gols na atual campanha. Seu currícuko também inclui passagens por Leicester, Caen e Boulogne.